شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية ولى عهد دبى.. 1000 مشارك فى تحدى "ناس الليلى" الإماراتى بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجواء رائعة سيشهدها تحدى ناس الليلى فى دبى، وذلك من خلال محطته الأولى، حيث يشارك فى المنافسات 1000 رياضى ورياضية من 52 جنسية مختلفة، مما له من شعبية كبيرة بين أبناء الإمارات، ومن المقررإقامة منافسات الفردى، يوم الخميس المقبل 16 مايو الجارى.





تحت شعار "قدرات لاحدود لها"، ينظم مجلس دبى الرياضى فعاليات تحدى ناس الليلى، التى تقام برعاية ودعم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، الذى يعد الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في شهر رمضان حيث أعداد المشاركين وتنوع الألعاب المدرجة فيها.





والجدير بالذكر أنه يشارك في المنافسات 1000 رياضي ورياضية، من 52 جنسية مختلفة، كم ضمنهم 827 في الفئة المفتوحة و173 من المحترفين، حيث ينضم 93 لاعبا في 23 فريق، و80 لاعبة في 18 فريقاً، وتتطلب تلك التحديات قوة بدنية ولياقة وتساهم فى تعزيز وأراء فكر ممارسة النشاط الرياضى بدولة الإمارات، لجعلها أسلوبا للحياة.

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المكتب الاعلامى لحكومة دبى

وتحاول دائما مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة التحول إلى أكثر المدن نشاطا فى العالم، حيث سبق وأن دشنت ما يعرف بتحدى اللياقة حيث المواظبة على التمارين الرياضية، وذلك من خلال إقامة العديد من الفعاليات الرياضية والحصص التدريبية ومراقبة الأداء عبر تطبيق على الهاتف المحمول.