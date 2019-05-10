شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة السويس..7 أرقام لـ المصرى وحرس الحدود" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير البورسعيدية المواجهة المنتظرة بين فريقى المصرى وحرس الحدود والمحدد لها العاشرة مساء الليلة ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام على ستاد الجيش بالسويس.

و يسعى المصرى إلى استعادة الانتصارات، بينما يسعى حرس الحدود لمواصلة الفوز بعدما نجح فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد .

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و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " المصرى و حرس الحدود " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :