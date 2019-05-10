لاسارتى يطالب جمعة والسولية بالتركيز على التسديد فى مباراة سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
منح الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة الاورجويانى مارتن لاسارتى تعليمات خاصة للثنائى صالح جمعة وعمرو السولية ثنائى وسط الفريق، بالتسديد من مسافات مختلفة على مرمى سموحة خلال لقاء الفريقين غدا حتى يكون التسديد أحد الاسلحة التى يضرب بها الأحمر الدفاع المتوقع من جانب لاعبى الفريق السكندري .
لاسارتى ركز على ضرورة التسديد للاستفادة من مهارة الثنائى جمعة والسولية خاصة أن هناك تقصيرا من جانب معظم لاعبي الاهلى فى مسألة التسديد، مما يصعب المهمة فى حال التكتل الدفاعي للمنافسين .
صالح جمعة يعتبر أبرز لاعبي الاهلى فى الفترة الأخيرة لما يقوم به من دور مهم فى ضبط ايقاع وسط الاهلى وصناعة الاهداف بل وتسجيل ايضا لمشاركته الهجومية الفعالة.
يلتقى فريق الكرة بالنادى الأهلى مع سموحة فى العاشرة من مساء غدا السبت فى إطار فعاليات الجولة الـ 32 من الدورى الممتاز .
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