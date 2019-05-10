اخبار الرياضه

لاسارتى يطالب جمعة والسولية بالتركيز على التسديد فى مباراة سموحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يطالب جمعة والسولية بالتركيز على التسديد فى مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

منح  الجهاز  الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة الاورجويانى مارتن لاسارتى تعليمات خاصة للثنائى صالح جمعة وعمرو السولية ثنائى وسط الفريق، بالتسديد من مسافات مختلفة على مرمى سموحة خلال لقاء الفريقين غدا حتى يكون التسديد أحد الاسلحة التى يضرب بها الأحمر الدفاع المتوقع من جانب لاعبى الفريق السكندري .

 

لاسارتى ركز على ضرورة التسديد للاستفادة من مهارة الثنائى جمعة والسولية خاصة أن هناك تقصيرا من جانب معظم لاعبي الاهلى فى مسألة التسديد، مما يصعب المهمة فى حال التكتل الدفاعي للمنافسين .

Advertisements

 

صالح جمعة يعتبر أبرز لاعبي الاهلى فى الفترة الأخيرة لما يقوم به من دور مهم فى ضبط ايقاع وسط الاهلى وصناعة الاهداف بل وتسجيل ايضا لمشاركته الهجومية الفعالة.

 

يلتقى فريق الكرة بالنادى الأهلى مع سموحة فى العاشرة من مساء غدا السبت فى إطار فعاليات الجولة الـ 32 من الدورى الممتاز .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتى يطالب جمعة والسولية بالتركيز على التسديد فى مباراة سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا