شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤكد إقامة مباراة الزمالك والداخلية فى موعدها الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة الزمالك والداخلية فى موعدها المقرر له الأحد المقبل في موعدها ولن يتم تأجيلها.
وكانت ترددت أنباء قوية عن تأجيل أو ترحيل مباراة الزمالك والداخلية بناء على طلب الزمالك الذي يستعد للمشاركة في نهائى البطولة الكونفدرالية يومي 19 بالمغرب ثم 26 بالإسكندرية ببرج العرب.
تقام مباراة الزمالك والداخلية في الجولة الثانية والثلاثين للدوري باستاد بتروسبورت.
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