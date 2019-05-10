شكرا لقرائتكم خبر عن أجازة الجمعة تكشف حصول جروس على وعد بترحيل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك إن منح السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، أجازة للاعبين اليوم الجمعة، بسبب حصوله على وعد من إدارة النادي بترحيل مواجهة الداخلية المحدد لها بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري الممتاز.

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يذكر، أن مسئولو الزمالك تقدموا بطلب لاتحاد الكرة، لتأجيل مباراة الداخلية إلى أحد أيام الاثنين أو الثلاثاء القادمين، مع تأجيل مباراة الإنتاج الحربى المحدد لها يوم 15 من مايو الجارى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة، وذلك بسبب ارتباط الفريق الأبيض بمواجهة نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وينتظر مسئولو النادى الأبيض خلال الساعات الجارية، صدور القرار النهائى بشأن ترحيل مباراة الداخلية.

وكان جروس قد منح لاعبي الزمالك أجازة لمدة 24 ساعة عقب الانتهاء أمس من مواجهة وادي دجلة في الدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف علي أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا السبت علي ملعبه استعدادا لمواجهة الداخلية.