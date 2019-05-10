سوبر كورة .. هل ينتقل محمد هانى من دكة الأهلى لقائمة منتخب مصر بامم افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم بقاء محمد هانى، الظهير الأيمن للأهلى، على دكة الاحتياطى فى المباريات الأخيرة لفريقه الأهلي، إلا أن هانى بدأ لفت انتباه خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب، للتفكير فى ضمه لصفوف الفراعنة. - لمعرفة التفاصيل، اضغط هنا Advertisements

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