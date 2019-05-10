سوبر كورة.. 20 لاعباً فى القائمة النهائية للمنتخب بأمم إفريقيا.. تعرف عليهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على 20 لاعبا من القائمة النهائية التى سيخوض بها بطولة أمم أفريقيا 2019 والمكونة من 23 لاعبا، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين، لقراءة القائمة المختارة اضغط هنا:

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