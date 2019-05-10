شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب: لم نستقر على العدد النهائى لمعسكر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر الأول أنه لم يتم الاستقرار على العدد النهائى الذى سيتم اختياره لمعسكر 6 يونيو استعداداً لبطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وتنص لوائح بطولة امم افريقيا على تسجيل 23 لاعباً فى القائمة النهائية المشاركة فى البطولة قبل 11 يونيو.

ومن المقرر أن يعلن المسكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للفراعنة، عن القائمة المختارة لمعسكر يونيو خلال الأسبوع الجارى.