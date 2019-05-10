شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل لربع نهائى بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة عالميا لسيدات الإسكواش، إلى الدور ربع النهائي ببطولة مانشستر الدولية المفتوحة لسيدات الاسكواش، والتي تصنف بفئة البطولات الفضية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 76 ألف دولار. Advertisements وفازت نوران على منافستها الإنجليزية اميلي وايتلوك بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-9, 11-5, 11-5 . يذكر أن نوران جوهر حصدت مؤخرا لقب وصيف بطولة الجونة الدولية والتي تصنف بفئة البطولات البلاتينية وهي أعلى فئة لبطولات الاسكواش، عقب خسارتها في المباراة النهائية للبطولة أمام رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا.

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