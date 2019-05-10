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بشرى سارة من كلوب بشأن إصابة صلاح قبل مواجهة وولفرهامبتون الحاسمة

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كتب: ضياء السقا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بشرى سارة لعشاق النجم المصري محمد صلاح، مؤكدا جاهزيته لمواجهة وولفرهامبتون الحاسمة في الممتاز.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة قوية في رأسه أمام نيوكاسل، في الجولة الماضية من البريميرليج، ليسقط مغشيا عليه إثر إصطدامه بالحارس، ولم يستكمل اللقاء وخرج على نقالة.

وحرمت الإصابة الفرعون المصري من مواجهة في إياب الدور نصف نهائي من ، والتي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة، وصعودهم للنهائي لملاقاة توتنهام.

وقال كلوب في تصريحات صحفية، إن صلاح أصبح جاهزا لمواجهة الذئاب، بعد تعافيه تماما من إصابة الرأس، ونفس الأمر لروبتسون، فيما يستمر غياب البرازيلي فيرمينيو.

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ويواجه ، وولفرهامبتون الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، فيما يلعب مانشستر سيتي مع برايتون.

ويسعى الريدز لتحقيق الفوز على الوولفز العنيد، على أمل تعثر السيتي أمام برايتون، لتحقيق اللقب الغائب منذ عام 1990. 

ويحتل مان سيتي المركز الأول بـ95 نقطة، متفوقا على الليفر بنقطة واحدة.

 

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