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كتب: ضياء السقا
حقق الزمالك فوزا صعبا على وادي دجلة، بهدفين لهدف، مساء الخميس، في المباراة المؤجلة بيهما من الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وسجل هدفي الزمالك محمود علاء وعمر السعيد، فيما سجل لدجلة محمد هلال.
وبذلك رفع الزمالك رصيده لـ63 نقطة من 28 مباراة، ليظل في المركز الثالث، فيما يتصدر الأهلي المسابقة بـ 67 نقطة من 29 لقاء، وبيراميدز ثانيا بـ 65 نقطة من 31 مواجهة.
ترتيب الدوري
المباريات المتبقية لثلاثي القمة
وينشر "الموجز" المباريات المتبقية للأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري.
مباريات الأهلي: سموحة- الإسماعيلي- إنبي - المقاولون- الزمالك.
مباريات الزمالك: الإسماعيلي- الحرس- الإنتاج- الداخلية- الجونة- الأهلي.
مباريات بيراميدز: وادي دجلة، النجوم، حرس الحدود.
قائمة الهدافين
وعلى صعيد الهدافين، يتصدر أحمد علي مهاجم المقاولون العرب، القائمة بـ 17 هدفا، يليه خالد قمر ومحمود علاء بـ14 هدفا.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على دجلة.. وقائمة الهدافين بعد هدف محمود علاء.. والمباريات المتبقية لثلاثي القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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