صلاح يهدد صدارة هازارد في تصنيف "سكاي سبورتس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن تفاصيل سباق "بارور رانكينج" في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو التصنيف الذي تقوم به الشبكة الشهيرة موسميًا لتقييم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، وترتيبهم من حيث الأفضلية.

ويتصدر البلجيكي إيدين هازارد نجم فريق تشيلسي التصنيف قبل جولة واحدة من نهاية الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل المصري محمد صلاح هداف ليفربول المركز الثاني، قبل رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب بريميرليج.

ويعبر "بارور رانكينج" عن آداء اللاعب في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يعتمد على 34 عاملًا مختلفًا يُمنح اللاعب نقاطًا متفاوتة عن طريقها، ليتم جمعها في النهاية وتصنيف اللاعبين تبعًا لأفضليتهم.

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ويتربع صلاح على صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفًا، فيما سجل هازارد 16 هدفًا، إلا أنه يتربع على صدارة جدول ترتيب أفضل صناع اللعب في بريميرليج، بعدما صنع 15 هدفًا.

ويمتلك هازارد 80.193 نقطة في صدارة تصنيف سكاي سبورتس، بينما جمع صلاح 77.640 نقطة، ويعد ستيرلينج آخر اللاعبين الذين تجاوزوا حاجز 70.000 نقطة، بحصوله على 72.329.

ويعد تسجيل الأهداف أحد أبرز العوامل التي تفيد اللاعب بالنقاط، حيث يحصل على 4000 نقطة في حالة تسجيله هدفًا بالجولة الأخيرة، بينما تقل النقاط في الجولات السابقة بنسب متفاوتة، وهو ما يعني أن وصول صلاح للشباك قد يعني تفوقه على هازارد.

ويستضيف ليفربول نظيره وولفرهامبتون في الرابعة عصر الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يخرج تشيلسي مواجهة ليستر سيتي في التوقيت ذاته.