تقرير.. التاريخ يُعيد نفسه ويضع عماد السيد في نفس جنش بعد 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

ما أشبه الليلة بالبارحة.. يُعيد التاريخ نفسه من جديد مع الحارس محمود عبد الرحيم جنش ومع قاسم مغربي مشترك قبل صدام نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وتأكد غياب جنش عن مباراة الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية والمقرر له يوم 19 من الشهر الجاري في المغرب، وذلك بعد أن حصل على طرد في إياب نصف النهائي أمام النجم الساحلي بطل تونس.

وحاول الزمالك جاهدًا التقدم بالتماس إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لرفع الإيقاف عن حارسه الأمين، لكن هذه المحاولات لم يُكتب لها النجاح، ليكون الاعتماد على الحارس الثاني عماد السيد هو الحل أمام المدرب كريستيان جروس في مباراة الذهاب.

بالعودة إلى عام 2012 وبالتحديد بطولة دوري أبطال إفريقيا، نجد أن هناك موقف قريب مما يحدث حاليًا، وكان جنش بطلاً له أيضا، حيث خسر الأبيض خدمات الحارس الأساسي عبد الواحد السيد والذي حصل على الإنذار الثاني أمام أفريكا سبور ليجد المدرب حسن شحاتة نفسه مٌجبرًا على الدفع بالحارس المنضم في العام الماضي - 2011 - إلى صفوف القلعة البيضاء.

وعكف الجهاز الفني لفريق الزمالك في هذا الوقت على تجهيز عدد من اللاعبين ليكونوا في خانة الحارس البديل في مباراة الذهاب الهامة في الدور الـ16 من البطولة الإفريقية أمام المغرب الفاسي، والحديث هنا عن أحمد حسن، أحمد جعفر.

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وقال جنش في ذلك الوقت وقبل المباراة: "لم أكن أتوقع أن يكون الظهور الأول لي في مواجهة مصيرية وخارج مصر وأمام جمهور كبير، المباراة قد تكون شهادة ميلاد لي، أو تكتب الفصل الأخير في قصة قصيرة مع النادي في حال الظهور بوجهٍ شاحب."

وأكمل: "الكابتن حسن شحاتة يعقد معي جلسات من أجل تجهيزي للمباراة، ويتوقع أن أكون كلمة السر في هذه المباراة، أحب أن أشيد أيضا بعبد الواحد السيد الذي يقوم بتشجيعي أيضا قبل المباراة."

وكان الزمالك قد قام بقيد حارسين فقط في القائمة الإفريقية مما أجبر حسن شحاتة على تجهيز لاعب في مركز حارسة المرمى ليكون بديلا لجنش "البديل" حال حدوث أي طارئ.

وبالفعل شارك جنش في مباراة المغرب الفاسي ونجح في الحفاظ على الشباك نظيفة في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد قبل أن يُكرر الأبيض نفس الأمر في مباراة العودة ليمر إلى دور المجموعات في البطولة التي توج النادي الأهلي بلقبها على حساب الترجي التونسي.

وسيكون عماد السيد والذي لم يُشارك مع الزمالك كثيرًا منذ الانضمام إلى صفوف في موقف مشابه لما مر به الحارس جنش قبل 7 أعوام.