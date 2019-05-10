"الخلافات قد تنتهي بشرط".. رئيس الزمالك يتحرك لحل أزمته مع الأولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

عقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، في مقر القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية من أجل بحث حلول لأزمة الجمعية العمومية التي عقدت في شهر أغسطس 2018، والتي رفض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اعتمادها بسبب مخالفة شروط الإعلان وإقامتها.

شهدت الجلسة تراجعًا في موقف رئيس الزمالك من الخلاف الحاد مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والهجوم المستمر على مجلس إدارتها خلال الفيديوهات التي ينشرها، حيث أبدى خلال الجلسة مع رئيس اتحاد كرة اليد استعداده لإنهاء الصراع الحالي والتوصل لحلول مع اللجنة الأولمبية، مقابل اعتماد الجمعية العمومية التي أقامها في شهر أغسطس من العام الماضي.

وأجرى رئيس نادي الزمالك اتصالات هاتفية بياسر إدريس، رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، واتصالا آخر بيحيى دعبس، نائب رئيس اتحاد الهوكي وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، مؤكدا أن الخلافات التي حدثت من قبل يمكن أن تنتهي بشرط اعتماد الجمعية العمومية التي أجراها في العام الماضي.

تأتي تحركات رئيس الزمالك بسبب التجهيز للجمعية العمومية للعام الجاري 2019 وحرصه على أن يتواصل مع بعض أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في خطوة جديدة له وأن يعرض التوصل لحلول مقابل اعتماد الجمعية العمومية للعام الماضي.