مصابو الأهلي.. جاهزية علاء.. وتأهيل سعد ونيدفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يختتم الأهلي مساء اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء غد السبت على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأكد الجهاز الفني للفريق أن المدافع أحمد علاء أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية.

وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية أمس الخميس للمرة الأولى بعد تنفيذه برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال الفترة الماضية، ليصبح تحت تصرف الجهاز الفني بعد تعافيه من آلام العضلة الخلفية.

من جانبه، بدأ الثنائي سعد سمير وكريم نيدفيد تنفيذ برنامجهما العلاجي في الجيم للتعافي من الإصابة، بعد عودتهما من ألمانيا لخوض فترة تأهيل هناك.

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وكان سعد خاض فترة تأهيل في ألمانيا للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في الوقت الذي أجرى فيه نيدفيد جراحة غضروف الركبة.

وسيطمئن الجهاز الفني على حالة ناصر ماهر لاعب الفريق قبل انطلاق مران اليوم، بعدما اكتفي بأداء تدريبات خفيفة في الجيم أمس الخميس، بسبب شكواه من كدمة في وجه القدم.

وقال الجهاز الفني إن كدمة ناصر ماهر لن تمنعه من التواجد في الحسابات الفنية لمباراة سموحة، مؤكدًا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته وتعافيه تمامًا من آلام الكدمة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري حاليا برصيد 67 نقطة من 29 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 65 نقطة من 31 مباراة، والزمالك ثالثًا بـ63 نقطة من 28 لقاء، بعد فوزه على وادي دجلة أمس الخميس.