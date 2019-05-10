رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، فكرة التعاقد مع أحمد حمودي صانع ألعاب الأهلي، لعودته إلى القلعة البيضاء من جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشفت مصادر أن أحد المقربين لرئيس الزمالك، تحدث معه خلال الساعات القليلة الماضية، بشكل غير مباشر عن إمكانية عودة اللاعب من جديد إلى صفوف القلعة البيضاء، وخاصة أن هناك إتجاه داخل الأهلي لرحيله بنهاية الموسم الجاري. ورفض رئيس الزمالك الحديث في هذا الأمر، مؤكداً أن الفريق يمتلك لاعبين أفضل من حمودي بكثير كما شدد: “مشتريهوش لو ببلاش حتى”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يرفض شراء أحمد حمودي “ببلاش” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.