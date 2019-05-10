مدافع الرجاء المغربي مرشح للإنضمام إلى صفوف الأهلي

بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مراقبة اللاعب سند الورفلي مدافع أهلي طرابلس الليبي والمعار إلى الرجاء المغربي، لضمه بداية من الموسم المقبل، لتدعيم خط الدفاع. ويأتي ترشيح المدافع المغربي على جهاز الكرة بالنادي الأهلي لتدعيم خط الدفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن «الورفلي» يتمتع بإمكانيات فنية عالية، ويقدم مستوى جيد مع الرجاء المغربي، فضلا عن كونه لاعبا من شمال أفريقيا وهو ما قد يكون مناسبًا للأهلي حال اعتماد اتحاد الكرة المصري لاعبي شمال أفريقيا محليين والذي سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة. ويدرس جهاز الكرة موقف المدافع الليبي خلال الفترة المقبلة، سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه والاكتفاء بالمدافعين الموجودين في الفريق في الوقت الحالي.

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