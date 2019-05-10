رسميا.. الزمالك يبلغ لاعبيه بتأجيل لقاء الداخلية

اخطر الجهاز الفني لفريق الزمالك، اللاعبين بتأجيل مواجهة الداخلية المنتظر أن تقام بعد غدا الأحد ضمن مباريات الدوري العام.

وأرسل الجهاز للاعبين عبر “الجروب” الخاص بالفريق يعلمهم بتأجيل المباراة بشكل رسمي، دون إعلان اتحاد الكرة هذا الأمر إلى الأن.

وكان الزمالك طلب تأجيل المباراة، وعدم خوضها، نظرا لضيق الوقت وضغط المباريات، وحصل بالفعل اللاعبين على راحة من التدريبات اليوم.

يذكر أن الأبيض حقق الفوز أمس على وادي دجلة، بهدفين لهدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة 29 من الدوري العام، ورفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث.