تقرير..تغييرات ثورية بدوري الأبطال..من أجل كبار أوروبا

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتغييرات جذرية في بطولة دوري أبطال أوروبا، تصب في مصلحة كبار الأندية الأوروبية، مما سيغير شكل البطولة ومعالمها.

أظهرت وثائق خطة التغيير الذي يريد أن يقوم بها الاتحاد الأوروبي، حيث يسعى لتغيير دور المجموعات، ليكون كل مجموعة من 8 فرق بدل من 4، وعليه ستكون عدد المباريات 14

مباراة لكل فريق، وذلك سيرفع نسب الأرباح من حقوق البث وعوائدها.

وكشفت تلك الوثائق أن نظام دوري الأبطال سيتغير بدايًا من عام 2024، كما أن الفرق "النخبة" الـ24 فريق سيضمن التأهل مباشرًا دون مراكز الصعود بالدوري المحلي، وتلك الفرق ستكون الأغني في أوروبا، من

ناحية أخرة سيتم تقليص مشاركة الأندية ذات التصنيف المنخفض مثل دول شرق أوروبا إلى 8 مقاعد فقط.

وكشفت تقارير صحفية أن أندية كبار أوروبا على رأسها ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ تعتزم لعقد أجتماع سري مع الاتحاد الأوروبي خلال هذا الأسبوع لمناقشة تلك التغييرات.

كما سيتم تفعيل نظام الصعود والهبوط بين بطولتي دوري الأبطال، وبطولة يوروبا ليج، حيث يقترح أن يتم تنزيل 4 فرق وتصعيد 4 أخرى بين البطولتين كل موسم.