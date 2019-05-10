محمد النني على ردار إحدى الأندية الفرنسية

باتت أيام محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي معدودة مع الفريق، بعد قلة مشاركته مع الجانرز، وعدم اعتماد أوناي إيمري مدرب الفريق عليه كثيرًا.
وأشارت صحيفة "الليكيب" الفرنسية أن نادي بوردو الفرنسي مهتم بضم النني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أن مدرب فريق إن سوزا يسعى لضم النني، والذي
ويعاني النني من قلة المشاركة مع الفريق، وجلوسه على دكة البدلاء أرسنال، حيث شارك بالموسم الحالي مع فريقه الجانرز سوى في 16 مباراة بكل البطولات.
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