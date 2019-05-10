رسميًا.. "يويفا" يختار هدف ميسي في شباك ليفربول الأفضل بالأسبوع

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن أفضل هدف بدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. واختار "يويفا" هدف ليونيل أوروبا. واختار "يويفا" هدف ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الثالث، الذي سجله في شباك ليفربول ، على ملعب "كامب نو" ضمن مباراة الذهاب بين الفريقين، هدف الأسبوع. شاهد الهدف..

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