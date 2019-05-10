قائد برايتون يعلن اعتزاله عقب مباراة مانشستر سيتي

قرر الإسباني برونو سالتور، قائد فريق برايتون الإنجليزي، اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا عقب مباراة مانشستر سيتي، والتي من المقرر لها، بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الختامية بالدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
وأشارت شبكة "سكاي" البريطانية أنبرونو صاحب الـ38 عامًا قرر أن يختم مسيرته الكروية عقب مباراة السيتي بعد أن قضى 7 سنوات مع برايتون ألبيون.
وأوضحت "سكاي" أن برايتون سيرغب أن يودع قائده
من ناحية أخرى، سيتم تحديد بطل البريميرليج في آخر يوم من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث سيواجه ليفربول نظيره ولفرهامبتون، ومانشستر سيتي نظيره برايتون، ويتفوق مان سيتي، المتصدر بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.
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