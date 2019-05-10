وفاة نجل الزميل أشرف عبدالباسط

توفى اليوم "الجمعة" نجل الزميل أشرف عبدالباسط الصحفي بالقسم الرياضى بجريدة الدستور ومجلة نادى الزمالك. بجريدة الدستور ومجلة نادى الزمالك. وتنعي جريدة الوفد وبوابته وفاة نجل الزميل وتدعو له بالرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان.

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