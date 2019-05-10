الخطيب يعقد اجتماعًا مع رئيس قطاع الناشئين

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعاً مع فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلال الأيام القليلة القادمة. القليلة القادمة. ويناقش الخطيب في اجتماعه مع مبروك التقرير الخاص بالموسم الماضي خاصة مع تراجع نتائج بعض الفرق بشكل لافت مع تحسن نتائج البعض الآخر. ويناقش الخطيب خطة وتصور مبروك للفترة القادمة مع الأهلي لتطوير قطاع الناشئين.

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