الخطيب يعقد اجتماعًا مع رئيس قطاع الناشئين

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعاً مع فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلال الأيامالقليلة القادمة.
ويناقش الخطيب في اجتماعه مع مبروك التقرير الخاص بالموسم الماضي
ويناقش الخطيب خطة وتصور مبروك للفترة القادمة مع الأهلي لتطوير قطاع الناشئين.
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