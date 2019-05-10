نجح فريق أرسنال الإنجليزي، الذي يلعب له محمد النني بالوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعد تخطيه فالنسيا في دور نصف نهائي.
وضرب أرسنال موعدًا مع تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، بعد فوز الأخير على فرانكفورت الألماني.
وسيكون النني ثاني لاعب مصري يشارك
وأصبح محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب وسط
وشارك ميدو في 4 مباريات بكأس الاتحاد الأوروبي آخرها ضد إنتر ميلان في إيطاليا حيث فاز الفريق الفرنسي بهدف في الدور ربع النهائي".
الجدير بالذكر أن محمد صلاح نجم الريدز أول لاعب عربي ومصري يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لعامين متتاليين .
كانت هذه تفاصيل خبر كلاكيت ثالث مرة ..الفراعنة يظهرون في النهائيات الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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