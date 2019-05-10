كلاكيت ثالث مرة ..الفراعنة يظهرون في النهائيات الأوروبية

نجح فريق أرسنال الإنجليزي، الذي يلعب له محمد النني بالوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعد تخطيه فالنسيا في دور نصف نهائي.

وضرب أرسنال موعدًا مع تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، بعد فوز الأخير على فرانكفورت الألماني.

وسيكون النني ثاني لاعب مصري يشارك

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في نهائي اليورباليج، بعد أحمد حسام ميدو الذي وصل مع فريقه مارسيليا الفرنسي إلى النهائي أمام فالنسيا، عام 2004، لكنه كان خارج القائمة حينها.

وأصبح محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب وسط

الأرسنال ثالث لاعبين مصريان يصلا إلى نهائي البطولات الأوروبية، بعد ميدو.

وشارك ميدو في 4 مباريات بكأس الاتحاد الأوروبي آخرها ضد إنتر ميلان في إيطاليا حيث فاز الفريق الفرنسي بهدف في الدور ربع النهائي".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح نجم الريدز أول لاعب عربي ومصري يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لعامين متتاليين .