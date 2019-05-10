الزمالك يدرس طلب تأجيل مباراته مع الإنتاج الحربي وتعديل موعد لقاء الداخلية

يدرس مسئولو نادي الزمالك التقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة لتأجيل مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل. الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل. يأمل الزمالك في الموافقة على تأجيل لقاء الإنتاج وتعديل موعد مباراة الداخلية لتقام أحد يومي الإثنين أو الثلاثاء بدلًا من الأحد المقبل. يستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي يومي 19 و26 مايو الجاري في نهائي بطولة الكونفيدرالية.

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