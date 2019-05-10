وزير الرياضة يلتقي سفير دولة المجر بالقاهرة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالدكتور بيتر كيفك "Dr. Kveck Péter" سفير دولة المجر بالقاهرة، وذلك لبحث التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعي الشباب والرياضة.

وناقش الاجتماع مشروع بروتوكول تعاون مشترك يشمل عددًا من البرامج الشبابية والرياضية، والتبادل الثقافي وزيارات خاصة لمعسكرات الشباب، وكذلك مقترح إقامة مهرجان رياضي كبير يتضمن مبارة كرة قدم خماسية بين قدامى نجوم منتخب مصر في كرة القدم، ونجوم منتخب المجر في كرة القدم، ويشمل

أيضًا المهرجان إقامة معرض خاص لعرض التاريخ الرياضي للبلدين وتاريخ أبرز نجوم الرياضة الذين أثرو في الحركة الرياضية في البلدين.

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا لتوطيد التعاون مع دول أوروبا للاستفادة من خبراتهم في تطوير القطاعين الشبابي والرياضي، مؤكدا على أن القيادة السياسية قد فتحت آفاق جديدة للتعاون مع كل دول العالم وجعلت

من مصر دولة جاذبة للتعاون والاستثمار في مختلف المجالات.

وواصل.. نحن سعداء بزيارة السفير المجري واهتمامه الكبير بإقامة مشاريع مشتركة للشباب في مختلف المجالات، لافتًا الي أن هذا يعكس صورة مصر الإيجابية مع دول أوروبا.

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وفي المقابل..أعرب السفير المجري عن سعادته بلقاء وزير الشباب والرياضة، مؤكدا على أهمية التعاون الدائم والمستمر مع مصر في مجال الشباب والرياضة، موضحًا إلى أن مقترح المهرجان الرياضي سوف يقام خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر.

واختتم .. بأن مصر أصبحت لها دورًا إيجابيًّا كبيرًا بين دول العالم، وهذا جعلنا نؤكد على ضرورة التعاون في مختلف المجالات الأخرى.