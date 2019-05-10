نوران جوهر تتأهل إلى ربع نهائي بطولة مانشستر للاسكواش

تأهلت نوران جوهر لاعبة نادي وادي دحلة ومنتخب مصر للاسكواش إلى الدور ربع نهائي من بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش. وفازت نوران على الإنجليزية إيملي ويتلوك بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد جاءت نتائجها كالآتي: " 7-11 / 11-9 / 11-5 / 11-5 ". وتخوض نور الطيب المصنفة الأولي مواجهة قوية أمام الفرنسية، كولين أومارد، بينما تلعب سلمي هاني مباراة قوية مع الإنجليزية إليسون ووترز المصنفة السابعة على العالم.

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