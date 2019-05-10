رياضة | كلوب يرد على رحيل ثنائي ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يرد على رحيل ثنائي ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إلى إمكانية رحيل الثنائي دانييل ستوريدج والبرتو مورينو عن صفوف الريدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويخوض ستوريدج ومورينو مباراتهم الأخيرة مع ليفربول ضد ولفرهامبتون يوم الأحد المقبل في ختام منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: من الوارد أن تكون مباراة ولفرهامبتون الأخيرة لستوريدج ومورينو وسوف نرى ولن أتحدث عن العقود حتى لو تنتهي في نهاية الموسم.

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وتابع: الوقت الحالي ليس الوقت المناسب للحديث عن قضية ستوريدج ومورينو والمهم ما يعلموه اللاعبين ونعلمه نحن وليس باقي العالم.

وينتهي عقود الثنائي ستوريدج ومورينو مع ليفربول في نهاية الموسم الجاري وسيرحلان عن الريدز في الصيف.

ويرتبط مورينو بالرحيل صوب برشلونة أو فناربخشة التركي بينما ستوريدج لم يستقر على وجهته المقبلة بعد.