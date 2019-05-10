رياضة | الكشف عن البند السري في عقد فالفيردي مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن البند السري في عقد فالفيردي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي برشلونة الإسباني من اتخاذ قراره حول مستقبل المدير الفني للفريق فالفيردي بعد الإقصاء من دوري أبطال اوروبا على يد ليفربول.

ونجح ليفربول في إقصاء برشلونة بعد الفوز برباعية نظيفة في ملعب الأنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليحقق الفريق الإنجليزي المفاجأة.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن مستقبل فالفيردي في برشلونة أصبح موضع شك كبير بين البقاء أو الرحيل عن النادي ولكن سيتم اتخاذ القرار من الإدارة عقب مباراة فالنسيا يوم 25 من الشهر الجاري في نهائي كاس إسبانيا.

Advertisements