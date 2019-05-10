رياضة | الزمالك يلجأ لـ"أبو ريدة" لرفع الإيقاف عن جنش في نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يلجأ لـ"أبو ريدة" لرفع الإيقاف عن جنش في نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لجأ مسئولو نادي الزمالك لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لاستغلال علاقاته في الكاف لرفع العقوبة على محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق.

ومن المنتظر أن يغيب جنش عن لقاء الذهاب أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية بعد طرده في مباراة النجم الساحلي التونسي الأخيرة بإياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وطلب مسئولو الزمالك من أبو ريدة الضغط على الكاف لرفع العقوبة من الحارس والسماح له بالمشاركة في مباراة الذهاب.