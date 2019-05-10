رياضة | اخر تطورات انتقال إيركسن لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اخر تطورات انتقال إيركسن لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة عن اخر تطورات انتقال الدنماركي كريستيان إيركسن من توتنهام لصفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن بلوغ توتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي بعد عودة تاريخية في ميدان أياكس3-2 يصعب من موقف ريال مدريد لضم إيركسن في الصيف.

وتابعت الصحيفة أن توتنهام سوف يحاول بكل شتى الطرق الحفاظ على إيركسن في الفترة المقبلة وإذا حقق الفريق لقب دوري أبطال أوروبا سوف يرفع السبيرز من سعر الدنماركي فوق حاحز الـ100 مليون يورو.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يريد حسم صفقة إيركسن من 60 إلى 70 مليون يورو لأنه يتبقى عام في عقده مع توتنهام.

وأضافت الصحيفة أن إيركسن قد يطلب أكثر من 4.5 مليون يورو سنويا من ريال مدريد حال تتويج توتنهام بلقب دوري أبطال أوروبا ما يصعب الأمور والصفقة على النادي الملكي وتحديدا في ظل رغبة السبيرز في رفع راتبه الحالي ليقترب من هاري كين الذي يحصل على 11 مليون يورو سنويا.

وكانت الصحيفة ذاتها أكدت في الفترة الماضية أن ريال مدريد اتفق مبدئيا مع إيركسن على القدوم لملعب سانتياجو برنابيو في الصيف.