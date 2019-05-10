رياضة | أحداد الزمالك يقترب من العودة للدوري المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحداد الزمالك يقترب من العودة للدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من العودة إلى الدوري المغربي خلال الموسم المقبل بعد العروض التي وصلت له.

واستقر مسئولو الزمالك على رحيل أحداد مع نهاية الموسم الجاري والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد بسبب تراجع مستواه وعدم تقديم الأداء المنتظر مع الفريق.

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وجاء أبرز العروض لأحداد من ناديه السابق الدفاع الجديدي المغربي الذي أبدى رغبة في الحصول على خدماته وهو ما قوبل بالترحيب من جانب أحداد بسبب رغبته في الرحيل عن الفريق.

وكان الزمالك قد تعاقد مع أحداد مقابل مليون و600 ألف دولار من الدفاع الجديدي المغربي لكنه لم يستفد منه بالشكل الأمثل حتى الآن.

يذكر أن الزمالك تأهل لنهائي الكونفدرالية الافريقية وملاقاة فريق نهضة بركان المغربي يومي 19 و26 من الشهر الجاري.