رياضة | الزمالك يرفض عقاب فرجاني ساسي بسبب رامز جلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض عقاب فرجاني ساسي بسبب رامز جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو نادي الزمالك توقيع عقوبات على التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط بالفريق بعد ظهوره في برنامج المقالب مع رامز جلال.

وعلى الرغم من الهجوم الشرس من جانب رئيس الزمالك على رامز جلال طوال الأيام الماضية ومطالبته بإيقاف البرنامج لكنهم قرروا عدم معاقبة فرجاني ساسي.

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وكان فرجاني قد تعرض للإصابة في مباراة الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية وتأكد عدم مشاركته مع الفريق إلا بعد نهاية بطولة أمم افريقيا 2019.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الداخلية يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري، بعد الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد أمس الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.