رياضة | 17 لاعبا بقائمة الحمام الأولية استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 17 لاعبا بقائمة الحمام الأولية استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي الحمام القائمة الاولية لموسم 2020/2019 وضمت القائمة كل من : محمود جمال الحضري ، محمد كشك ، ضياء مسعود، أحمد بيبو العدل، وليد ابراهيم، احمد الدماطي، محمد حفظي، مؤمن فكري ، مهنا منصور ، يايا كونية، علي الصعيدي، الدسوقي مسعد، هشام احمد ، محمد شعبان، احمد سمير الفار، محمد السيسي ، احمد نصر.

وخرج من القائمة كلا من حسن علي ، محمود عثمان ،محمد عبد الفتاح "تاحا" ، محمد عاطف ،خالد كساب لإنتهاء عقودهم ولم يتم تحديد مصيرهم حتي الأن.

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وتم إنهاء إعارة كل من أونية، وكريم راشد من نادي بلدية المحلة.

يذكر أن نادي الحمام لم يتعاقد حتي هذة اللحظة مع مدير فني جديد بعد رحيل مصطفي عبدة عقب نهاية الموسم ويعكف مجلس إدارة النادي علي المفاضلة بين عدد من المدربين لإختيار أحدهم في أسرع وقت حتي يتم الإعداد للموسم الجديد.