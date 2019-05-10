رياضة | قائمة ميلان أمام فيورنتينا

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أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان، قائمة فريقه لمباراة فيورنتينا غدًا على ملعب أرتيميو فرانكي، في إطار الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإيطالي.

قائمة ميلان أمام فيورنتيا

أنطونيو دوناروما، جيجي دوناروما، بيبي رينا، أباتي، كونتي، لاكسالت، موساكيو، رودريجيز، رومانيولي، زاباتا، باكايوكو، بيرتولاتشي، بيليا، فرانك كيسي، موري، بوريني، كالهانجولو، كاستييخو، كوتروني، بيونتيك، سوسو.

ويحتل نادي ميلان، المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 59 نقطة، أما فيورنتينا يأتي في المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة.