رياضة | كلاوديو رانييري يرحل عن روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاوديو رانييري يرحل عن روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كلاوديو رانييري المدير الفنى لنادى روما الإيطالي أنه سيرحل عن منصبه بنهاية الموسم الحالى رافضًا الاستمرار حال الصعود للنسخة المقبلة من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وقال رانييري في المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الجمعة، "جئت إلى روما لأن ردة فعلى على تلقى المكالمة من النادى كمشجع لروما كانت مثيرة وحماسية للمساعدة، وظيفتى هنا تستمر حتى نهاية الموسم.. لقد اخترت المجيء إلى هنا لإنهاء الموسم لأننى مشجع لروما، وأردت وضع حماسى فى خدمة الفريق".

وأعلن نادى روما الإيطالى فى مارس الماضى تعيين كلاوديو رانييرى مديرًا فنيًا جديدًا للفريق حتى نهاية الموسم بشكل مؤقت.