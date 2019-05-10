رياضة | جروس يصدم الزمالك بشرط ناري لتجديد تعاقده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يصدم الزمالك بشرط ناري لتجديد تعاقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض بإلغاء بند الشرط الجزائي الموجود في عقده مع الفريق وأن يرحل في أي وقت وهو ما ترفضه الإدارة البيضاء التي تتمسك بوجود شرط جزائي في عقد المدرب.

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ويأتي ذلك على غرار ما كان مع المدربين الأجانب السابقين للفريق، وينتهي عقد جروس مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد المدرب عقده مع الفريق حتى الآن.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الداخلية يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري بعد التغلب على وادي دجلة بالأمس بهدفين مقابل هدف واحد.

وينتهي عقد جروس مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده مع الفريق الأبيض حتى الآن وسط رغبة من جانب الإدارة في التجديد له بعد النجاحات التي حققها في الفترة الأخيرة والوصول مع الفريق إلى نهائي الكونفدرالية