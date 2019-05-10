رياضة | عمر جابر جوكر الفراعنة الجديد في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر جابر جوكر الفراعنة الجديد في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفي لمنتخب مصر، على ضم عمر جابر لاعب بيراميدز للمشاركة فى امم افريقيا 2019.

وجاء قرار أجيري بالاستعانة بعمر جابر للمشاركة فى مركز الظهير الأيسر خلال بطولة أمم أفريقيا بعد المستوي الرائع الذى يقدمه اللاعب مؤخراً مع نادى بيراميدز.

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وكشف مسئولو المنتخب أن عمر جابر يجيد اللعب فى الناحية اليسرى واليمنى، وسيشارك أساسياً فى مركز الجهة اليسرى وفى حال الحاجة إليه فى الجبهة اليمنى سيتم الاعتماد عليه مع أحمد المحمدى الظهير الأيمن.

ومن المنتظر أن تنطلق بطولة أمم إفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.