رياضة | اليونايتد يقدم عرضا خرافيا لضم ديبالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد يقدم عرضا خرافيا لضم ديبالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى ضم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع كالتشيو ميركاتوالإيطالي، إن مانشستر يونايتد يصر على ضم ديبالا بالرغم من وجود منافسة من ريال مدريد في الصيف.

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وتابع الموقع أن مانشستر يونايتد مستعد لدفع 85 مليون يورو لضم ديبالا من صفوف السيدة العجوز.

وشدد الموقع على أن ديبالا سيغادر يوفنتوس في الصيف المقبل بسبب العلاقة السيئة بينه وبين ماسيليمانو أليجري،مدرب الفريق خلال الموسم الجاري.

ويريد مانشستر يونايتد ضد ديبالا في ظل نية أولي سولشاير بيع الثلاثي انتوني مارسيال وروميلو لوكاكو واليكسيس سانشيز في الصيف