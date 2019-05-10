رياضة | من وحي مسلسلات رمضان.. رياضيون بدرجة فنانين (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من وحي مسلسلات رمضان.. رياضيون بدرجة فنانين (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك بطل المصارعة الرومانية كرم جابر في سباق شهر رمضان بمسلسل "لمس أكتاف" مع الفنان ياسر جلال

ويعد كرم جابر آخر الرياضيين الذين اتجهوا إلى المجال الفني بعد مسيرة رياضية حافلة بالإنجازات.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم الرياضيين الذين اتجهوا للتمثيل:

صالح سليم

أسطورة النادي الأهلي الذي شارك في أكثر من عمل فني ناجح وأهمهم فيلم "الشموع السوداء" مع الفنانة نجاة الصغيرة والفنان فؤاد المهندس والقديرة أمينة رزق.

إكرامي الشحات

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شارك حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق الملقب بـ"وحش إفريقيا" في أكثر من عمل فني ولعل أبرزها "رجل فقد عقله" مع الفنان القدير فريد شوقي والفنان عادل إمام والفنانة كريمة مختار.

أحمد صلاح حسني

لفت أحمد صلاح حسني نجم الأهلي السابق الانطار إليه في مجال التمثيل بعدما شارك في أكثر من مسلسل ناجح ومنهم "حواري بوخارست" و"كلبش 2" و"حكايتي" الذي يعرض حاليا عبر الشاشات الصغيرة مع الفنان القدير أحمد بدير والفنان جمال عبدالناصر.

عادل هيكل

شارك عادل هيكل حارس الأهلي السابق في 3 أفلام أشهرها "إشاعة حب" مع الفنان القدير يوسف وهبي والفنانة عمر الشريف والفنانة هند رستم .

كرم جابر

يعد كرم جابر أخر الرياضيين الذي اتجهوا إلى مجال التمثيل حيث يشارك في بطولة مسلسل "لمس أكتاف" الذي يعرض حاليا في شهر رمضان المبارك مع الفنان ياسر جلال.