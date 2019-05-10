رياضة | يايا توريه يعتزل كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يايا توريه يعتزل كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإيفواري يايا توريه، لاعب برشلونة ومانشستر سيتي السابق، اليوم الجمعة اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وقال ديمتري سيلوك، وكيل أعمال يايا توريه في تصريح قصير لشبكة سكاي سبورتس البريطانية/ توريه اعتزل كرة القدم وسوف يتجه إلى التدريب.

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وكان يايا توريه رحل عن أولمبياكوس اليوناني في العام الماضي بعدما فسخ عقده وعمل محللا في بعض القنوات الفضائية لكنه صرح في الأشهر الماضية بأنه سيعود لمزاولة كرة القدم مرة أخرى بداية من الموسم الجديد قبل إعلانه الاعتزال اليوم.

ويملك توريه سجلا مميزا في مسيرته إذا توج بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة وحيدة وحصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 4 مرات ولقب كأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة ومرتين الدوري الإسباني ومرة وحيدة كأس ملك إسبانيا ومرة وحيدة السوبر الإسباني.