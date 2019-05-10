رياضة | مورينيو بديل أليجري في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو بديل أليجري في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، حسابات يوفنتوس الإيطالي من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل في محل ماسيمليانو أليجري.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، إن يوفنتوس يفكر في جلب مورينيو لسيدة العجوز في الفترة المقبلة الذي عرض نفسه عن طريق وكيل أعماله خورخي مينديز.

ويريد يوفنتوس التعاقد مع مدرب كبير في ظل اقتراب أليجري من الرحيل نحو باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة بعدما رفض ماسيمليانو الاستمرار وتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2020.

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وتتحدث الصحافة الإيطالية عن وجود أكثر من اسم مرشح لقيادة يوفنتوس لكن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي هو الخيار الرئيسي بالنسبة لأندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس.

ولم يدرب مورينيو منذ إقالته في ديسمبر الماضي من قبل إدارة مانشستر يونايتد لسوء النتائج لكن يملك عدة عروض من ليون وانتر وروما وباريس سان جيرمان وسيلتك.