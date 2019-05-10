رياضة | موعد إعلان الأهلي عن صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد إعلان الأهلي عن صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو النادي الأهلى، في قطع شوطا كبيرا فى حسم صفقة النجم التوجولى لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربى، بعد الحصول على توقيع اللاعب فى صفقة انتقال حر.

وفضل الأهلى عدم الإعلان عن الصفقة انتظارا لنهاية الموسم، ووقع كودجو عقدا مبدئيا فى انتظار التوقيع النهائى بعد الحصول على موافقة اللاعب ووكيله.

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ويعد كودجو واحدا من أفضل المهاجمين في القارة السمراء مؤخرا، حيث يحتل اللاعب صدارة هدافي الدوري المغربي برصيد 17 هدافا، وأيضا هداف بطولة الكونفدرالية الإفريقية برصيد 7 أهداف.

وأجل مسؤولو الأهلى الإعلان عن اللاعب لحين إكمال المفاوضات انتظارا لحضور اللاعب إلى مصر لخوض إياب نهائى الكونفيدرالية الإفريقية مع فريقه نهضة بركان المغربى أمام الزمالك 26 مايو الحالى.