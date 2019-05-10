باريس سان جيرمان يقرر الطعن على إيقاف نيمار

أعلن باريس سان جيرمان، مساندته للنجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم الفريق، وذلك بالتقدم بطعن ضد العقوبة الصادرة بحق اللاعب من لجنة الانضباط بالاتحاد الفرنسي.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف نيمار 5 مباريات منها مباراتان مع إيقاف التنفيذ، لاعتدائه على مشجع رين أثناء مراسم تسلم الميداليات عقب المباراة النهائية لكأس فرنسا.

وأشار النادي الباريسي في بيانه إلى أن هذه العقوبة "قاسية"، لذا سيتقدم بطعن ضدها لدى لجنة الاستئناف العليا بالاتحاد الفرنسي.

ورجحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن هذه الخطوة ربما تعرض نيمار لعقوبة أكبر، لأنه نادرا ما تتسرع لجنة الانضباط في إصدار أي قرار.

وأوضحت أن إيقاف نيمار سيبدأ اعتبارا من يوم 13 مايو، وسينظر في الطعن المقدم ضد العقوبة بعد أسبوع من تقديمه للجنة الاستئناف العليا.

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وكان نيمار وجه لكمه لمشجع كان يصوره بهاتفه المحمول أثناء صعوده مع لاعبى باريس سان جيرمان إلى المنصة للحصول على الميدالية الفضية عقب خسارة نهائي الكأس.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" قرر إيقاف نيمار 3 مباريات أيضا لقيامه بإهانة الطاقم التحكيمي لمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان نيمار مصابا في هذه المباراة لكنه انتقد بشدة عبر الشبكات الاجتماعية طاقم التحكيم بسبب ضربة الجزاء التي احتسبت لمانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من المباراة وتسببت في إقصاء فريقه من البطولة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الخميس أن نيمار قدم الطعن على قرار اليويفا.