أكلات الرياضيين المفضلة.. مصطفى عفروتو: المكرونة والبانية والملوخية...

جدة - عمرو شويل

أكد مصطفى عفروتو نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر سابقًا، أن وجبتى المكرونة والبانية، بالإضافة إلى الملوخية والبامية باللحمة هم الأكلات، التى يعشقها بشكل يومى خلال شهر رمضان.

ويحتفل العالم الإسلامى حاليا بحلول شهر رمضان المبارك، والذى يلتف حوله الجميع فى البلدان الإسلامية وعلى رأسها البلدان العربية ومن بينها مصر.

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أضاف مصطفى عفروتو، أن أكلاته المفضلة يحرص على تناولها طيلة أيام السنة لكنها مقدسة أمامه فى شهر رمضان الكريم.

وقال منذ أن كنت طفلًا صغيرا اعتدت على مثل تلك الأكلات وتناولتها بعد زواجى من يد زوجتى، التى تكتسب نفس المهارات التى جعلتنى عاشقًا لمثل هذه الوجبات.