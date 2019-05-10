شكرا لقرائتكم أكلات الرياضيين المفضلة.. مصطفى عفروتو: المكرونة والبانية والملوخية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد مصطفى عفروتو نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر سابقًا، أن وجبتى المكرونة والبانية، بالإضافة إلى الملوخية والبامية باللحمة هم الأكلات، التى يعشقها بشكل يومى خلال شهر رمضان.
ويحتفل العالم الإسلامى حاليا بحلول شهر رمضان المبارك، والذى يلتف حوله الجميع فى البلدان الإسلامية وعلى رأسها البلدان العربية ومن بينها مصر.
أضاف مصطفى عفروتو، أن أكلاته المفضلة يحرص على تناولها طيلة أيام السنة لكنها مقدسة أمامه فى شهر رمضان الكريم.
وقال منذ أن كنت طفلًا صغيرا اعتدت على مثل تلك الأكلات وتناولتها بعد زواجى من يد زوجتى، التى تكتسب نفس المهارات التى جعلتنى عاشقًا لمثل هذه الوجبات.
كانت هذه تفاصيل خبر أكلات الرياضيين المفضلة.. مصطفى عفروتو: المكرونة والبانية والملوخية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.