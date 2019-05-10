شكرا لقرائتكم مهاجم النجم الساحلى مرشح لتدعيم هجوم الأهلى فى الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الجزائرى كريم عريبى مهاجم النجم الساحلى التونسى دائرة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلى فى الانتقالات الصيفية القادمة، بعد المستويات القوية التى قدمها اللاعب مع النادى التونسى سواء فى بطولة الكونفدرالية أو البطولة العربية.

وغاب كريم عريبى عن المشاركة مع النجم الساحلى فى مباراتيه ضد الزمالك بإياب الدور قبل النهائى للكونفدرالية بسبب إيقافه لحصوله على طرد مباشر فى إياب الدور ربع النهائى ضد الهلال السودانى.

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وحظى عريبى بإشادة مسئولى الأهلى بسبب إمكانياته العالية خلال الفترة القادمة، لاسيما وأن اللاعب يعد نجم الفريق التونسى.

ويعد الأنجولى جيرالدو هو الأقرب للرحيل حال نجاح الإدارة الحمراء فى التعاقد مع عريبى فى الصيف القادم، لاسيما أن اللاعب الأنجولى لم يقنع المسئولين فى الأهلى والجهاز الفنى بإمكانياته منذ التعاقد معه فى يناير الماضى.