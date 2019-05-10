- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للأهلى ضد سموحة.. اللعب بنفس مجموعة مباراة النجوم أو عودة الغائبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يفاضل الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بين أكثر من لاعب لدخول التشكيل الأساسى لفريقه فى مواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء غدٍ السبت على استاد بترو سبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.
والتشكيل المتوقع أن يلعب الأهلي مباراة سموحة بنفس تشكيل مباراة النجوم حيث يضم التشكيل المتوقع للاهلي في مباراة الغد ، كلاً من : محمد الشناوي وأحمد فتحي وياسر إبراهيم وايمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي ووليد أزارو.
ومن المتوقع أن يشهد التشكيل عودة محمد هانى للجبهة اليمنى أو جيرالدو لمركز الجناح الأيمن مع عودة أحمد فتحى وحسين الشحات للدكة، وقد يعود جونيور أجايي للمشاركة الأساسية، بعد استبعاده في مباراتي طلائع الجيش والنجوم الأخيرتين.
ويدخل الاهلي مواجهة سموحة مُحتلاً صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة وذلك بعدما حقق الأحمر فوزاً غالياً فى الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين.
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للأهلى ضد سموحة.. اللعب بنفس مجموعة مباراة النجوم أو عودة الغائبين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.