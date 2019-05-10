مصدر: لم نستقر على العدد النهائى لعناصر المنتخب فى أمم إفريقيا...

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جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر لم يتم الإستقرار على العدد النهائى الذى سيتم إختياره لمعسكر 6 يونيو استعداداً لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين. Advertisements تنص لوائح بطولة أمم أفريقيا على تسجيل 23 لاعباً فى القائمة النهائية المشاركة فى أمم أفريقيا قبل 11 يونيو. من المقرر أن يعلن المسكسيكي خافيير أجيري المدير الفني عن القائمة المختارة لمعسكر يونيو خلال الأسبوع الجاري.

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