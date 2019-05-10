شكرا لقرائتكم لجنة المنشطات: "الميول" سبب استقالة محمد الغبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، يوم الخميس، عن أن سبب استقالة محمد بن عودة الغبين من عضوية اللجنة، يعود إلى تغريدات سابقة نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أظهر من خلالها ميوله الرياضي.

وقالت اللجنة في بيان صحافي: لوحظ خلال شهر أغسطس 2018 وجود عدد من التغريدات المنشورة في حساب محمد الغبين ببرنامج التواصل الاجتماعي "تويتر" والتي تظهر ميوله الرياضي وهو ما يتعارض مع سياسة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات والمبنية على الحياد مع كافة المنتسين للوسط الرياضي، وقد تم تنبيهه في شهر سبتمبر 2018 حيالها.

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وأضاف البيان: مع استمرار محمد الغبين بإعادة التغريدات التي توضح ميوله الرياضي، قامت اللجنة بتاريخ 2 مايو 2019 بالتأكيد على الالتزام بسياسة اللجنة وعدم إثارة الشارع الرياضي، عن طريق إظهار الميول مما يتعارض مع مصالح اللجنة.

وواصلت اللجنة: أدت التغريدات إلى إثارة الشارع الرياضي وتوجيه الاتهامات بالميول في قرارات اللجنة وإجراءات عملها وهو ما يتعارض مع عمل اللجنة والمبني على عدم الدخول في الصراعات الجماهيرية والإعلامية ما بين الأندية، وتم إشعار محمد الغبين صباح يوم الأحد 5 مايو 2019 بخطاب رسمي لحذف التغريدات وتقديم اعتذار لمجلس إدارة اللجنة عن ما تم نشره والذي أدى لإثارة الجماهير والإخلال بسمعة اللجنة.

وأوضحت اللجنة أن محمد الغبين قدم استقالته من مجلس إدارة اللجنة في ذات اليوم ورد على الخطاب، وشددت على أن التوضيح جاء لمنع ربط الاستقالة بأي أمور أو قضايا أخرى تخالف مسبباتها الأساسية، ونوهت إلى أنها حريصة كل الحرص على الحفاظ على صحة الرياضيين وتطبيق مبدأ المنافسة الشريفة وأن جميع القرارات والإجراءات تتم حسب الأنظمة والقوانين المعتمدة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.